اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم

الأحد 26/فبراير/2023 - 05:25 ص

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عقد اجتماع طارئ، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

وحقق منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل.

بدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 60 حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقنة استقبلها مهاجم السنغال بابي ديمبا برأسه على يمين مصطفى مخلوف، ثم أضاف إيبو ساني الهدفين الثاني في الدقيقة 86، وعاد بابي ديمبا وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73، و76 من زمن اللقاء.



بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخيرة بالمجموعة ليودع البطولة رسميًا، حيث خاص 3 مواجهات تعادل في مباراة وخسر اثنين، واستقبل 5 أهداف ولم يسجل أي أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 9 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب موزمبيق الترتيب الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.