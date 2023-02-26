أول لقاح ضد السرطان يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:00 ص

صرحت شركة "موديرنا" الأمريكية بأن أول لقاح ضد السرطان الذي كان حلمًا أصبح على وشك التحقيق، مشيرة إلى أن لقاحها ضد السرطان حصل على موافقة منظّمة الصحة العالمية، واصفة هذه الخطوة بـ"المتقدّمة" نحو التوصل إلى علاج فعال للمرض الخبيث.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن اللقاح الجديد يوصف مع دواء العلاج المناعي، للمرضى الذين يتعافون من سرطان الجلد المتقدّم والمعرّضين لخطر عودة الأورام.

وإذ أظهرت تجربة المرحلة الثانية أن الجمع يقلل من فرصة الانتكاس أو الوفاة لدى المرضى بعد الجراحة بنسبة 44%، مقارنة بعقار العلاج المناعي بمفرده، دفعت النتائج الواعدة "إدارة الغذاء والدواء العالمية" (FDA) إلى إصدار موافقتها بشكل يمنح الفرصة لتحويل اللقاء إلى الأسواق خلال فترة 8 أشهر، ويصبح معتمدًا رسميًا في علاج الحالات الخطيرة".

وكانت "جمعية السرطان الأمريكية" أعلنت العام الماضي أنّ معدلات الإصابة بسرطان الجلد زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تم تشخيص 99 ألفًا و780 إصابة خلال 2022، 57 ألفًا و180 من الرجال، و42 ألفًا و600 من النساء، وهذا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وفيما يُعد سرطان الجلد حاليًا الأكثر شيوعًا بين الرجال، إلا أنه دون سن الـ50 يكون أكثر انتشارًا عند النساء، ومن المحتمل طبيًا أن يتوفى 7650 شخصًا بسبب سرطان الجلد (5080 رجلًا و2570 امرأة).