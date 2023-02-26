تعرف على قصة أصغر أستاذ جامعي في كامبريدج بعدما كان أميًا

الأحد 26/فبراير/2023 - 06:24 ص

اقترب رجل بريطاني من أصول أفريقية من حلمه وهو أن يصبح أستاذ جامعي في جامعة كامبريدج رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة حتى سن الثامنة عشرة.

عانى جيسون أرداي منذ صغره من تأخر النمو والتوحد، وظل غير قادر على القراءة والكتابة حتى سن الثامنة عشرة، بسبب حالته الصحية.

بعد تعلم القراءة والكتابة، أصبح مدرسًا لذوي الإعاقات، مما أعطاه خبرة تدريسية كافية، وعندما بلغ من العمر 27 عامًا، كتب على جدار غرفة نومه في منزل والديه: “ في يوم من الأيام سأعمل في أكسفورد أو كامبريدج”.

يقول جيسون، إن معلمه في الجامعة، ساندرو ساندي، أكد له بأنه يمكنه أن يحقق ما يريد عبر العمل الجاد والتحلي بالقوة لمواجهة العالم، مما أعطاه دفعة معنوية قوية وجعله يؤمن بمقدراته، وحفزه على متابعة رحلته.

جيسون أرداي

بعد سنوات من العمل الشاق حصل جيسون أرداي على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات التعليمية، وعمل كمحاضر في جامعتي غلاسكو ودورهام، كما عمل كأستاذ مساعد في جامعة نيلسون مانديلا.

وسيكون جيسون الذي يبلغ من العمر الآن 37 عامًا، واحدًا من خمسة أساتذة سود فقط في جامعة كامبريدج التي تضم أكثر من 23000 محاضر وأستاذ جامعي، وسيبدأ العمل فيها في 6 مارس (آذار) القادم كأستاذ في علم الاجتماع، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.