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السبت 25 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مواجهه من العيار الثقيل نظرا لتاريخ لقاءات الفريقين.

ويدخل الأهلي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا ويسعى كولر المدير الفني للفريق الأحمر اليوم لتحقيق إنتصار من أجل مواصلة مشوار الاحتفاظ باللقب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز ينتظرها عشاق الأهلي الذي لم يلعب سوى مباراة واحدة في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الهلال خسرها في السودان.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتنقل قناة بى إن سبورتس بث مباشر لمباراة الأهلي وماميلودي صنداونز، والتقى الفريقين من قبل في ١٢ مباراة حقق الأهلي الفوز في ٤ مباريات وهزم في ٣ بينما سيطر التعادل على ٥ لقاءات.

مشاهدة بث مباراة الأهلي وصنداونز بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا 

لمشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز بدون تقطيع في حال إنقطاع البث اضغط هنـــا 

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