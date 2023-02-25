رئيس وزراء الأردن يدشن محطَّة بينونة للطاقة الشمسية

السبت 25/فبراير/2023 - 01:55 م

دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم /السبت/، محطَّة بينونة للطاقة الشمسية، بالقرب من منطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها في الأردن، بقدرة إنتاجيَّة تصل إلى (200) ميجاواط، بحضور وزير الصِّناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر.

وتُعد محطة بينونة أكبر مشروع من نوعه في المملكة الأردنية، تدشنها شركة بينونة للطاقة الشمسية، وهو مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجدِّدة، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري".

ويسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى الأردن لتحقيقه، كما تساهم المحطَّة في تفادي انبعاث (360) ألف طنّ من ثاني أكسيد الكربون سنويًَّا، أي ما يعادل تحييد الانبعاثات الناتجة عما يقارب (80) ألف سيارة من الطرقات.

المشروع يسهم في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلِّقة بالمناخ والطَّاقة النَّظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة.

