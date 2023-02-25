أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت 25 فبراير 2023

السبت 25/فبراير/2023 - 08:50 ص

واصلت أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارها فى بداية تعاملات اليوم السبت نظرا لإجازة البنوك في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.56 جنيه للشراء و30.66 جنيه للبيع في البنك المركزي.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.48 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار على مستوى البنوك الخاصة نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، قطر الوطين الأهلي QNB، الاستثمار العربي،HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف المتحد".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك 30.6 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع

وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.63 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.