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السبت 25 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 25 فبراير 2023

ذهب
ذهب
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واصلت  أسعار الذهب استقرارها فى بداية تعاملات اليوم السبت على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وسجل عيار 21 نحو 1675 جنيها للشراء  1685 جنيها للبيع، فيما وصل سعر عيار 24 نحو 1914 جنيها للشراء و1926 جنيها للبيع.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1436 جنيها للشراء و 1444 جنيها للبيع،وسجل عيار 14 لنحو 1117 جنيها للشراء و 1123 جنيها للبيع.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 59.534 ألف جنيه للشراء  و59.89 ألف جنيه للبيع.

وتراجعت  أسعار الذهب  بعد أن فشل الذهب في محاولات التعافي في ظل هيمنة الدولار الحالية، ليتجه المعدن النفيس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي نهاية هذا اليوم، بحسب gold Bullion، وسجلت أسعار الذهب الفورية أدنى مستوى اليوم عند 1819.64 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 1822.48 دولار للأونصة لتتداول حالياً على ارتفاع طفيف عند 1823.0 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أسعار الذهب يوم أمس أدنى مستوى في 8 أسابيع عند 1817.37 دولار للأونصة.

وخلال هذا الأسبوع انخفضت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.3% حتى وقت كتابة  التقرير الفني لجولد بيليون ليمحو بذلك جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير الماضي، والذي قد شهد ارتفاع بنسبة 5.5% الأمر الذي يعكس قوة الاتجاه الهابط الذي يواجه أسعار الذهب حالياً في الأسواق المالية.

أسعار الذهب الذهب عالميا تراجعت أسعار الذهب عيار 14