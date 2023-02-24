مفاجأة في كارثة انفجار مرفأ بيروت.. شركة بريطانية مسؤولة عن الانفجار

الجمعة 24/فبراير/2023 - 02:24 م

بعد عامين ونصف من الانفجار المدمر في ميناء بيروت، أصدرت محكمة في لندن مسؤولية جزئية على شركة كيماويات بريطانية، وتأمل عائلات الضحايا الآن في الحصول على تعويضات. ولأول مرة منذ كارثة الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت قبل عامين ونصف العام، أصدرت محكمة حكما في القضية وحددت المذنب. قضت المحكمة العليا في لندن بأن شركة كيماويات يجب أن تتحمل المسؤولية عن الضحايا، وفقًا لنقابة المحامين في لبنان.

لذلك اعتبر القضاة أنه ثبت أن شركة سافارو، ومقرها بريطانيا العظمى قد زودت الدولة المتوسطية بكميات كبيرة من نترات الأمونيوم، يقال إن المادة الكيميائية شديدة الانفجار، والتي تم تخزينها في ميناء بيروت لسنوات دون إجراءات وقائية هي التي تسببت في الانفجار. بالنسبة لأقارب الضحايا، يعد هذا أول نجاح قانوني في هذه المسألة. لأنه في لبنان نفسه، فإن التحقيقات لا تحرز سوى تقدم ضئيل وظل الوزراء السابقون المتهمون والمسؤولون عن القضاء يؤخرون إجراءات التحقيق لفترة طويلة ويلوم الكثير من اللبنانيين القيادة السياسية على الكارثة التي يتهمونها بالفساد والتستر.

وقُتل في الانفجار أكثر من 190 شخصًا وسعت نقابة المحامين اللبنانيين إلى رفع دعوى مدنية في لندن نيابة عن العديد من الأقارب ويأمل المدعون أن يعطي الحكم زخما لمزيد من الإجراءات في سياق إضافي للإجراءات، يريد قضاة لندن الآن تحديد مبلغ تعويض للضحايا وفقًا لنقابة المحامين من أجل تجنب دفع غرامة ورد أن المسؤولين في الشركة حاولوا دون جدوى حل سافارو. في البداية لم تعلق المجموعة على قرار المحكمة أدى انفجار بيروت في أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 190 شخصًا وإصابة حوالي 6000 كما أدى التفجير إلى تدمير أجزاء كبيرة من الميناء والمناطق السكنية المحيطة به.