الشرطة الألمانية تصنف أكثر من 600 شخص على أنهم "خطرين"

الجمعة 24/فبراير/2023 - 02:20 م

وفقًا لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بألمانيا، فإنه يوجد 92 شخصًا من بين 600 شخص مصنفين على أنهم خطيرون في السجن حاليًا ويتم تخصيص جزء كبير من هذه المجموعة إلى مجال الأيديولوجية الدينية، ونسبة المتطرفين اليمينيين أقل بكثير.

السلطات الأمنية في ألمانيا تصنف حاليًا 608 أشخاص على أنهم معرضون للخطر وقالت متحدثة باسم المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية من بين هؤلاء تم تحديد 505 أشخاص في مجال الأيديولوجية الدينية ومن بين هؤلاء هناك 92 محتجزًا حاليًا، ووفقًا لمعلومات السلطات الأمنية هناك 203 آخرون في الخارج حاليًا وفقًا لهذا، فإن 210 شخصًا خطرين أحرار في ألمانيا.

كما أحصت السلطات 72 تهديدا في مجال التطرف اليميني وتسعة في منطقة التطرف اليساري و22 في مجال الفكر الأجنبي كما قيل بالإضافة إلى ما يسمى بالمعرضين للخطر، يتم أيضًا تسجيل الأشخاص المعنيين الذين يدعمون الجرائم الخطيرة ذات الدوافع السياسية وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، هناك 186 شخصًا في طيف التطرف اليميني، و73 في المشهد اليساري المتطرف و504 في مجال الفكر الديني، و45 في مجال الأيديولوجيا الأجنبية.

خبير الإرهاب بيتر نيومان حذر قبل كل شيء من المنعزلين ذوي الآراء المتطرفة وقال إن التهديد الرئيسي الموجود يأتي من أشخاص لم يتم تدريبهم أو حاربوا بالضرورة من قبل جماعات منظمة مثل داعش ولكن من ذئاب منفردة لقد لوحظ عدة مرات في السنوات الأخيرة أن هؤلاء الأشخاص قادرون أيضًا على ارتكاب هجمات مميتة.