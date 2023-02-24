الصين تخطط لإنتاج "طائرات بدون طيار كاميكازي" لدعم روسيا

الجمعة 24/فبراير/2023 - 01:55 م

تخطط الصين لبدء إنتاج واسع النطاق للطائرات الهجومية المسيرة "كاميكازي" نيابة عن الجيش الروسي لاستخدامها المحتمل في أوكرانيا حسبما كتبت أسبوعية دير شبيجل الألمانية الصادرة اليوم الجمعة 24 فبراير.

وقالت الصحيفة، دون نقل عن مصدر، إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع الطائرات بدون طيار الصينية شيان بينجو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي.

مائة طائرة بدون طيار ZT-180

يقال إن شركة بينجو جاهزة لإنتاج مائة طائرة بدون طيار من نوع ZT-180 واختبارها وتسليمها بحلول أبريل المقبل إلى وزارة الدفاع الروسية. يشبه طراز الطائرات بدون طيار هذه الطائرات الإيرانية الصنع شهيد -136 وفقًا للخبراء العسكريين الذين قابلتهم المجلة، ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تتراوح بين 35 و50 كيلوجرامًا.

في الخطوة الثانية، تخطط الشركة المصنعة الصينية، التي يسيطر عليها الجيش الصيني، لنقل المكونات ومعرفتها إلى روسيا حتى يبدأ إنتاج الطائرات بدون طيار محليًا، كما تقول شبيجل. وتضيف أن هذا قد يسمح لموسكو بعد ذلك بإنتاج 100 طائرة بدون طيار شهريًا بمفردها.

الدبلوماسية الصينية الصامتة

وردًا على سؤال وجهته مجلة دير شبيجل، لم ترد وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على معلومات المجلة لكنها قدرت أن "الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لتسليح ساحة المعركة في أوكرانيا. لكنها تزعم على فترات منتظمة إن الصين يمكنها تسليم أسلحة لروسيا". وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسلته السفارة الصينية في ألمانيا "إنها مناورة معروفة "

واتهمت الولايات المتحدة الصين هذا الأسبوع بالتفكير في إمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه بكين. ودعا المستشار الألماني أولاف شولتز مساء الخميس إلى عدم "العيش فى الأوهام" بشأن الصين في الصراع الأوكراني، مؤكدا أنها لم تنتقد حتى الآن غزو روسيا لأوكرانيا.