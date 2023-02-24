المستشار الألماني: بوتين "لن يحقق أهدافه الإمبريالية".. وماكرون يدعو الأوكرانيين للنصر

الجمعة 24/فبراير/2023 - 01:53 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، في رسالة بالفيديو بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي، أن فلاديمير بوتين "لن يحقق أهدافه الإمبريالية" في أوكرانيا. وقال "كلما أسرع الرئيس الروسي في إدراك أنه لن يحقق أهدافه الإمبريالية، زادت فرص نهاية مبكرة للحرب". ووفقا له، فإن بوتين لديه القدرة على "إنهاء هذه الحرب".

من جهته، قال فلاديمير زيلينسكي في خطابه المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أوكرانيا فاجأت العالم. ألهمت أوكرانيا العالم. وحدت أوكرانيا العالم. هناك آلاف الكلمات لإثبات ذلك، لكن القليل منها يكفي".

ويذكر بمسارح المدن الأوكرانية الفظائع المنسوبة إلى الروس أو حتى رموز الاحتلال أو مقاومة جيش كييف: "لقد رأى العالم ما تستطيع أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال الجدد. المدافعون عن كييف، المدافعون عن آزوفستال.

مآثر جديدة تقوم بها مدن بأكملها. خاركيف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خيرسون، ميكولايف، هوستوميل، فولنوفاكا، بوتشا، إيربين، أوختيركا. مدن لا تقهر". ويضيف: "لن نسامحهم أبدًا. لن نرتاح أبدًا حتى تتم معاقبة القتلة الروس من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو من قبل جنودنا. أخيرًا، يتذكر أن أوكرانيا ليست مستعدة لإلقاء سلاحها: "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام".

في هذه الأثناء.. بعث إيمانويل ماكرون برسالة "تضامن" إلى الأوكرانيين، يدعو فيها إلى "النصر" و"السلام".. كتب الرئيس الفرنسي على تويتر "أيها الأوكرانيون، فرنسا تقف إلى جانبكم. من أجل التضامن والنصر والسلام".

أكد إيمانويل ماكرون لفولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه سيدعم خطته للسلام، خلال محادثة هاتفية بين رئيسي الدولتين. جاء هذا التبادل بعد المقابلة التي أجراها إيمانويل ماكرون في جورنال دو ديمانش ولو فيجارو وفرنسا إنتر، والتي نُشرت يوم السبت، والتي أكد فيها الرئيس الفرنسي أنه يريد أن "تُهزم" موسكو ضد أوكرانيا، بينما سلط الضوء وحذر من أولئك الذين يريدون "قبل كل شيء سحق روسيا". أعلن رئيس الدولة على وجه الخصوص "ما نحتاجه اليوم هو أن تقود أوكرانيا هجومًا عسكريًا يعرقل الجبهة الروسية من أجل الشروع في العودة إلى المفاوضات".

مجموعة فاجنر تعلن أنها استولت على قرية شمال بخموط

بعد مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية أنها استولت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية، شمال بخموط. قرية بيرخيفكا “تحت سيطرتنا بالكامل". وقال يفجيني بريجوزين في بيان مقتضب صادر عن خدمته الصحفية إن وحدات فاجنر تسيطر على بيرخيفكا بأكملها.

منذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاجنر والجيش الروسي الاستيلاء على بخموط، في شرق أوكرانيا، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية متنازع عليها ولكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب مدة القتال والخسائر الفادحة التي لحقت بكلا الجانبين.

إذا تم تأكيد الاستيلاء على بيرخيفكا من قبل فاجنر، فهذا يعني أن القوات الروسية بدأت في إغلاق الكماشة التي تحاول من خلالها حبس بخموط من الشمال. في الأسبوع الماضي، أعلنت القوات الروسية بالفعل الاستيلاء على محلية باراسكوفيتشفا، عند المدخل الشمالي لبخموط، بالقرب من طريقين رئيسيين. تقع باراسكوفيتشفا جنوب غرب بيرخيفكا.