الحرب الروسية في عامها الثاني .. الحلفاء يواصلون دعم كييف والصين تقدم خطتها للسلام

الجمعة 24/فبراير/2023 - 02:13 م

دخلت أوكرانيا اليوم الجمعة عامها الثاني من الحرب في مواجهة القوات الروسية، وفي غضون عام، تحولت المدن الأوكرانية إلى أنقاض، وجزء من البلاد تحت الاحتلال الروسي، وقتل أو جرح من كلا الجانبين أكثر من 150 ألفًا، وفقًا للتقديرات الغربية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا، في حين يتم التخطيط للاحتفالات المحلية، لا سيما في بوتشا، في ضواحي كييف، مسرح مذبحة للمدنيين ألقي باللوم فيها على القوات الروسية.

وقالت المخابرات الأوكرانية إنها تتوقع "استفزازات واسعة النطاق" من موسكو، بما في ذلك ضربات صاروخية. تأمل روسيا الآن في احتلال المناطق الأربع التي ادعت ضمها إليها والتي يتركز فيها القتال، لا سيما حول مدينة بخموط المحصنة، والتي لا تزال صامدة على الرغم من التقدم الروسي الأخير.

وعلى الرغم من الصعوبات على الجبهة والخسائر والتعبئة إلا أن ذكرى الحرب من المرجح أن تحدث موجات قليلة في روسيا، حيث يتم قمع أي انتقاد للجيش بشدة وتسجن المعارضة أو في المنفى.

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، والتصويت بأغلبية "ساحقة" على قرار، ودعت إلى سلام "عادل ودائم"

يواصل الغرب اتخاذ إجراءات انتقامية. وعدت الولايات المتحدة يوم الخميس بفرض عقوبات جديدة "كبيرة" على موسكو، ويستعد الاتحاد الأوروبي لمجموعة عاشرة من القيود التي ستستهدف بشكل خاص الشركات الإيرانية المتهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.

ناقش وزراء مالية دول مجموعة السبع، أثناء اجتماعهم في الهند، العقوبات الجديدة وزيادة دعمهم الاقتصادي لمدينة كييف، والذي زاد إلى 39 مليار دولار لعام 2023.

ودعت الصين، التي امتنعت عن التصويت اليوم الجمعة، موسكو وكييف إلى "استئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن" بهدف "حل سلمي".

وقبل عام تصدر التصريح التالى الشاشات، "اتخذت قرار عملية عسكرية خاصة"، بهذه الكلمات أطلق فلاديمير بوتين، في 24 فبراير 2022، غزو أوكرانيا المجاورة. في سياق التوترات المتصاعدة مع الغرب، بدأ الرئيس الروسي الأعمال العدائية قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي في بيان على التلفزيون.

والهدف هو "نزع السلاح والقضاء على النازية فى أوكرانيا"، وكرر اتهاماته بارتكاب "إبادة جماعية" دبرتها أوكرانيا في شرق البلاد الناطق بالروسية، وشجب "عدوان" الناتو.. قبل ذلك بيومين، أعلن فلاديمير بوتين "استقلال" الأراضي الانفصالية الأوكرانية في دونباس - التي تقاتلها كييف بالسلاح منذ عام 2014. وهدد الغرب بـ"عواقب لم يسبق لها مثيل من قبل" إذا تدخل.

ووعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"هزيمة" الروس، وأعلن الأحكام العرفية ودعا 40 مليون مواطنه إلى "عدم الذعر"، في مقطع فيديو على فيسبوك. في الصباح الباكر، اخترقت المدرعات الروسية الأراضي الأوكرانية في الشمال - من بيلاروسيا، المتحالفة مع موسكو - في الجنوب والشرق.

مع "التفوق الجوي الكامل" على أوكرانيا، تقدم الجيش الروسي نحو كييف، حيث تم فرض حظر التجول. قوات مروحية روسية تهاجم مطار هوستوميل العسكري عند أبواب العاصمة الأوكرانية.

على مدار ساعات ، تقدمت القوات من شبه جزيرة القرم الأوكرانية - التي ضمها فلاديمير بوتين في عام 2014 - في الجنوب حيث سيطرت على هينشيسك، في منطقة خيرسون. في الشمال الشرقي، احتدم القتال في خاركيف، حيث تم إسقاط المظليين الروس.

في نهاية اليوم الأول من الحرب، يأسف فولوديمير زيلينسكي لوفاة "137 بطلًا أوكرانيًا" ويقرر التعبئة العامة.

بعد مرور عام، حتى اليوم، تُظهر أوكرانيا مقاومة شرسة، وبمساعدة الغربيين، تتسبب في انتكاسات غير متوقعة لفلاديمير بوتين.

أكد الرئيس الأوكراني يوم الخميس أن أوكرانيا "لم تتصدع" وستنتصر على روسيا.

ما تحتويه خطة السلام التي قدمتها الصين، الحرب في أوكرانيا تضع الصين في موقف دفاعي. بعد عدة ساعات من امتناع بكين عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها على الفور من أوكرانيا، والتزمت وسائل الإعلام الصينية الصمت بشأن التصويت.

من ناحية أخرى، نشرت وزارة الخارجية الصينية في الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة (بتوقيت بكين) على موقعها على الإنترنت "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" . إن بكين مترددة في استخدام كلمة "حرب" ، وهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن نص الأمم المتحدة، وتضع روسيا وأوكرانيا على نفس المستوى.

يأتي اقتراح التسوية السياسية الصيني المكون من 12 نقطة بعد يوم من زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي لموسكو، حيث استدعى "الصداقة القوية " بين بلاده وروسيا.

في وثيقة من 12 نقطة صدرت بعد عام من بدء الصراع، دعت الحكومة الصينية روسيا وأوكرانيا لاستئناف الحوار. كتبت وزارة الخارجية الصينية: "يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للعمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر في أقرب وقت ممكن" من أجل "حل سلمي".

وتسعى الصين منذ أسابيع إلى لعب دور الوسيط في الصراع الأوكراني، وكانت تعد منذ عدة أيام بنشر موقفها بهدف إيجاد حل سياسي. في الوثيقة التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، تتخذ بكين موقفًا واضحًا ضد أي لجوء إلى أسلحة نووية، بينما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا التهديد.

جاء في الوثيقة "لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية ولا ينبغي شن حرب نووية. يجب أن نعارض التهديد أو استخدام الأسلحة النووية".

كما تدعو الصين كلا البلدين إلى تجنب أي هجمات على المدنيين. وشددت الوزارة على أن "الأطراف (المتورطة) في النزاع يجب أن تمتثل بصرامة للقانون الإنساني الدولي، وتجنب مهاجمة المدنيين أو المباني المدنية".

وتدعو الصين، المحايدة رسميًا، إلى "احترام سيادة الدول، بما في ذلك أوكرانيا، بينما تحث المجتمع الدولي على مراعاة مخاوف موسكو الأمنية". لكن الضغط الغربي يتزايد على بكين، التي لم تدعم أو تنتقد الهجوم الروسي علنًا، بينما أعربت مرارًا عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.

الخطة الصينية لها اثنا عشر بنداً. الأول والثاني لا يذكران صراحة "الأزمة" الأوكرانية. الأول يشير إلى أنه يجب علينا "احترام سيادة جميع البلدان" والثاني أنه يجب "التخلي عن عقلية الحرب الباردة". بالنسبة للصين: "لا ينبغي تحقيق أمن المنطقة من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية". انتقاد ضمني لوجود منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). اليوم الجمعة، صور كاريكاتير فى صحيفة جلوبال تايمز الصينية أصابع من الديناميت مربوطة مع الكلمات المكتوبة عليها "الصراع الروسي الأوكراني". يمر العم سام الذي يرمي بلا مبالاة ولاعة مضاءة كتب عليها "توسع الناتو".

البند الثالث أكثر تحديدًا: "يجب على جميع الأطراف مساعدة روسيا وأوكرانيا للعمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق خفض تدريجي للتصعيد ثم التوصل إلى وقف إطلاق النار". وتعتقد الصين أنه من الضروري "استئناف محادثات السلام". بالنسبة لها، لا يوجد مخرج عسكري من الصراع: "الحوار والتفاوض هما الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمة الأوكرانية".

ومع ذلك، وبوجود القليل من الأوهام حول إنهاء سريع للصراع ، فإن الصين "تعارض الهجمات المسلحة ضد محطات الطاقة النووية" وتعتقد أنه "يجب ألا نستخدم الأسلحة النووية". "يجب أن نعارض التهديد أو استخدام هذه الأسلحة"، كما يحدد النص. كما يدعو إلى "إنهاء العقوبات الأحادية" التي "تخلق مشاكل جديدة" و"تحافظ على سلاسل التوريد" لأن "الاقتصاد العالمي يجب ألا يكون أداة أو سلاحًا يستخدم لأغراض سياسية".

يبدو أن بكين قلصت طموحاتها.. أثناء زيارته لإيطاليا، أعلن وانغ يي، الدبلوماسي الصيني الرئيسي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في 17 فبراير، لمحاوريه أن الرئيس شي جين بينغ سيعلن بنفسه رؤية الصين بشأن التسوية السياسية للصراع. أخيرًا، تم الإعلان عن هذا الموقف من خلال بيان صحفي بسيط من وزارة الخارجية.

عندما نتحدث عن أوكرانيا، فإن الصين تضع تايوان دائمًا في الاعتبار. أوضح جين كانرونج، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين الصينية، اليوم الجمعة أن النقطة الأولى في الموقف الصيني - المتعلقة بالسيادة - لا تتعلق فقط بأوكرانيا ولكن أيضًا بتايوان. بالنسبة لبكين، تايوان جزء من أراضيها. وبالتالي فإن ما يمكن اعتباره تنصلًا ضمنيًا من العدوان الروسي هو أيضًا رسالة مرسلة إلى واشنطن والتي يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة".

وتوجه رئيس الدبلوماسية الصينية، وانغ يي، يوم الأربعاء إلى موسكو، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس بوتين. في نهاية هذه الزيارة، ذكرت موسكو أن وانغ عرض عليه نهج الصين من أجل "حل سياسي" للصراع.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إنه يريد مناقشة هذه الوثيقة الخاصة بموقف الصين مع بكين، معتبرا مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية".

رسائل دعم من أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل

أصدرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، رسالة دعم لأوكرانيا، قالت فيها: "عام من العدوان الروسي الوحشي. عام المقاومة الأوكرانية البطولية. عام التضامن الأوروبي. وأمامنا مستقبل من الوحدة. أنت تناضل من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل مكانك في الاتحاد الأوروبي. نحن معك مهما استغرق الأمر".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "اليوم ذكرى مظلمة. لأوكرانيا. لأوروبا. وللعالم. منذ عام، كانت روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا. ولمدة عام، قاومت أوكرانيا بشجاعة. أوكرانيا حرة ومستقلة هي أوروبا حرة ومستقلة. أوكرانيا ستفوز".