أبوبكر الديب يكتب.. هل فقد العالم السيطرة علي "التضخم" ؟

الجمعة 24/فبراير/2023 - 11:45 ص

يعرف الإقتصاديون التضخم بأنه ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار نتيجة لانخفاض قيمة النقود، أي ضعف القوة الشرائية للعملة، بما يعني انفاق المزيد من المال لشراء المستلزمات اليومية التي كنت تستطيع شراءها من قبل بأسعار أقل، ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، لكنها أسباب مختلفة.

من هذه الأسباب التي رفعت التضخم والذي بلغ في كثير من البلدان أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، حالة "جذب الطلب" أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة "دفع النفقات" وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور، فتدفع الأسعار إلى أعلى، وهناك العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالبترول والغاز والغذاء مثلًا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية.

وللبسطاء، يعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.. أي أن النقود التي تحملها في جيبك ستشتري لك كمية أقل من المعتاد من سلعة ما..وبما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.. وعندما نقول أن التضخم أصبح مفرطا، أو جامحا، فهذا يشير إلى خروج الأوضاع عن السيطرة مثلما حدث في الكثير من البلدان مثل لبنان وفنزويلا وزيمبابوي.. لكن اذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.

ومع استمرار معاناة الملايين حول العالم، ينبغي أن تستمر الحكومات في إعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا على مواكبة التكلفة شديدة الارتفاع للغذاء والطاقة وتغطية التكاليف الأخرى وعليها أيضا تجنب زيادة الطلب الكلي الذي يهدد بعودة التضخم إلى الارتفاع ويمكن أن يحقق الانضباط المالي خفضا للتضخم.

وكانت الزيادة الأخيرة في معدلات التضخم حول العالم عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية صادمة، فقد تجاوز التضخم الكلي (سعر جميع السلع والخدمات) والتضخم الرئيسي (ما عدا أسعار الغذاء والطاقة) كثيرا المستويات المستهدفة في معظم البلدان.

ويمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم باتباع سياسات نقدية متشددة تشمل رفع أسعار الفائدة، فأسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، فالحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر، لكن هذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ولأن ارتفاعات الأسعار السريعة مكلفة بالنسبة للمجتمع وضارة باستقرار النمو الاقتصادي، يجب أن تتحرك السياسة النقدية لمواجهتها على نحو حاسم.

فيما كانت مكافحة التضخم في ثمانينات القرن الماضي أثناء رئاسة بول فولكر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجربة مهمة لمحاولة السيطرة على التضخم فقد كان التضخم عند مستويات مرتفعة، وسياسة المالية العامة كانت توسعية واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم، مما أسفر عن انهيار الاستثمار في قطاع الإسكان وحدوث ارتفاع كبير تاريخي في سعر الدولار وأصيبت الصناعة التحويلية بضرر بالغ، مما أدى إلى انطلاق دعوات تنادي بالحمائية التجارية.

لكن السؤال هل فشلت البنوك المركزية في السيطرة علي التضخم ومتي تنتهي تلك الموجة التضخمية الكبيرة.. الاجابة تتوقف على عاملين: أولا، التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد واستجابة البنوك المركزية، وثانيا، مدة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء والنمو العالمي.

ويقاس التضخم بمقياسين أساسيين، مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ويوضح مؤشر أسعار المستهلك مقدار ما يدفعه المستهلكون مقابل الأشياء التي يشترونها، مما يجعله أول لمحة واضحة لما فعله التضخم في الشهر السابق.. فيما يتتبع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التكلفة الفعلية للأشياء.

ورغم اجراءات البنوك المركزية العالمية وعلي رأسها الفيدرالي الامريكي السيطرة علي التضخم الا أن الحقيقة أن أمريكا لم تستطع السيطرة الكاملة على التضخم، بعد تعثر الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" من أجل كبح جماح التضخم في البلاد... وقد ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 4.2 بالمئة في يناير الماضي، عند أعلى مستوى له في نحو 40 عاما، وذلك مقارنة مع 4 بالمئة في ديسمبر.. وتسببت أزمة أوكرانيا تتسبب في رفع التضخم لأكثر من 10% في تونس.. وبخلاف التوقعات فان التضخم الأساسي بمنطقة اليورو صعد في يناير الماضي وفي تصريحات الشهر الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %.. كما أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سيبقي التضخم فوق 40 % وستتطلب مواجهة تداعياته ميزانية إضافية.