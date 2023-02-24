استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

الجمعة 24/فبراير/2023 - 11:33 ص

واصلت أسعار الذهب استقرارها ، عند مستويات أمس، على المستوى المحلى.. اما على المستوى العالمى فقد ارتفع سعر الأوقية إلى 1826 دولار مقابل 1822 دولار امس . وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية لـ 1931 جنيها للبيع، بينما وصل نحو 1920 جنيها للشراء.

عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 1770 جنيها للبيع، في حين سجل 1760 جنيها للشراء.

عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 1690 جنيها للبيع، وسجل نحو 1680 جنيها للشراء.

عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 1449جنيها للبيع، وبلغ سعره نحو 1440 جنيها للشراء.



ووصل سعر الجنيه الذهب لـ13.520 جنيها للبيع، و13.440 جنيها للشراء، كما حقق سعر كيلو الذهب نحو 1.931.429 جنيها للبيع، و1.920.000 جنيها للشراء.