أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس 23 فبراير 2023 ، بالبنوك الحكومية والخاصة ، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.
سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.