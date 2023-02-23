أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023

الخميس 23/فبراير/2023 - 05:23 م

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس 23 فبراير 2023 ، بالبنوك الحكومية والخاصة ، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.