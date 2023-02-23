زلازل تركيا.. الموضوع الأكثر رواجًا في العالم

الخميس 23/فبراير/2023 - 02:51 م

أضحت الزلازل التي ضربت عدة مدن تركية والتي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في كهرمان مرعش والزلازل التي بلغت قوتها 6.4 درجة في هاتاي الموضوع الأبرز على جدول أعمال ليس فقط تركيا ولكن أيضًا في العالم.

في 6 فبراير و20 فبراير، عندما حدثت الزلازل، أصبح البحث عن "زلزال" الكلمة الأكثر بحثًا في تركيا، وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لبيانات جوجل تريندز ، فإن الخدمة التي توفر معلومات إحصائية للمستخدمين من حيث الجغرافيا واللغات وعدد المرات التي يتم فيها البحث عن استعلامات الكلمات أو العبارة في عمليات بحث جوجل ، كان الزلزال الذي حدث في تركيا أيضًا على رأس جدول الأعمال العالمي.

وحطم عدد عمليات البحث عن الكلمة الرئيسية "زلزال" رقمًا قياسيًا في العالم وفي تركيا.

في يوم وقوع الزلزال، كانت جميع عمليات البحث الخمسة الأولى في تركيا والدول الرائدة في العالم تدور حول الزلزال في تركيا.