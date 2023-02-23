سياسي صيني يلتقي بوتين لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا

الخميس 23/فبراير/2023 - 02:20 م

بعد أيام قليلة من الإعلان عن مبادرة سلام لأوكرانيا، التقى السياسي الصيني الأجنبي البارز وانغ بي بالرئيس الروسي، ووفقًا لبوتين ستليها زيارة رئيس الدولة الصيني شي.

تحدث وانغ يي، كبير صانعي السياسة الخارجية في الصين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف خلال زيارة لموسكو وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، قال وانغ إن الصين مستعدة لتعميق التعاون السياسي والاستراتيجي وأشاد بوتين بالعلاقات الوثيقة بين البلدين باعتبارها ذات أهمية خاصة في الوقت الحالي وبحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، أعلن الرئيس الروسي أيضًا أن الرئيس شي جين بينغ سيزور روسيا وقال بوتين إنه تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

قال بوتين في بداية الاجتماع إن العلاقات الدولية معقدة اليوم وفي هذا السياق، فإن التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي مهم بشكل خاص لتحقيق الاستقرار في الوضع الدولي ولم يصدر أي اتصال رسمي بشأن مبادرة السلام التي أعلنتها الصين في مؤتمر ميونيخ للأمن الخاص بأوكرانيا، والتي تعرضت لهجوم روسي قبل عام.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف في وقت سابق في لقاء مع سكرتير مجلس الأمن في بداية الاجتماع مع وانغ إن العلاقات بين البلدين تتطور لأن كل منهما يدافع عن مصالح الآخر على الرغم من الاضطرابات العالمية كما وصف وانغ العلاقات بشكل إيجابي، حيث قال إنه لا يعرف حدودًا وكان الدبلوماسي الصيني الكبير قد تبادل بالفعل وجهات النظر مع أمين مجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، في موسكو يوم الثلاثاء ودعا إلى توثيق التعاون مع بكين لمواجهة جهود الغرب التي اتهمها بمحاولة إفشال تحالف بين الصين وروسيا.