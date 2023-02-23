بسبب حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين

الخميس 23/فبراير/2023 - 02:06 م

ردًا على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارحد الألماني، استدعت وزارة الخارجية الألمانية مبعوث طهران وأعلنت أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية "شخصان غير مرغوب فيهما"، وذلك في اعقاب حكم محكمة في طهران على جمشيد شارمهد بالإعدام.

في محادثات مع الدبلوماسي الإيراني، أرادت وزارة الخارجية أن توضح أن الحكومة الألمانية تعتقد أن عقوبة الإعدام غير مقبولة على الإطلاق وقالت وزيرة الخارجية أنالين بربوك: ندعو إيران إلى إلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارحد والسماح له بعملية استئناف عادلة ودستورية وبالتوازي مع الاستدعاء، تريد برلين مناقشة المزيد من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إيران اليوم مع بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وفرنسا.