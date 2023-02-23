فنلندا: الأمر متروك لتركيا لتصبح عضوًا في الناتو في نفس الوقت مع السويد

الخميس 23/فبراير/2023 - 01:44 م

التقى الرئيس الفنلندي نينيستو برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ورئيس الوزراء النرويجي جار ستور في هاربسوند بالسويد. وعقد القادة مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.

قال ساولي نينيستو: "تستمر عملية عضوية فنلندا في الناتو جنبًا إلى جنب مع السويد. نريد أن ننضم إلى الناتو جنبًا إلى جنب مع السويد. لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، الموافقة بيد تركيا، ولا أعرف ما الذي تفكر فيه تركيا الآن ".

صرح رئيس الوزراء السويدي كريسترسون أن محادثات الناتو مع تركيا مستمرة وقال: "المنطقة الاسكندنافية لها شروطها الخاصة. سيضيف التعاون بيننا عمقًا إلى حلف الناتو. عندما تصبح السويد وفنلندا عضوين في الناتو، ستكون منطقتنا الجزء الشمالي من الناتو. محادثاتنا مع تركيا للحصول على عضوية الناتو مستمرة ".