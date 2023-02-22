فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 10:44 م

أعلن سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن بلاده تقدمت اليوم الأربعاء بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس بالضفة الغربية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال السفير اللوح، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، إن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

وأكد "اللوح" ضرورة أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

وشدد على أن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني والضغط الفوري لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ومساعديه "قطعان المستوطنين" ووقف ممارساتهم الإجرامية ضد الفلسطينيين.