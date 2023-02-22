تامر أفندي يعرض برنامجه الانتخابي على الزملاء بمؤسسة الدستور.. صور

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 08:15 م

زار الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير "البوابة نيوز"، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مقر مؤسسة الدستور.



واستقبل "أفندي" الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الدستور وعدد كبير من الزملاء الصحفيين، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير حقيقي للمهنة وترسيخ قواعد الاحترام بين الجماعة الصحفية بالإضافة إلى عودة هيبة وكرامة الصحفي.



وأضاف: "أهم أولوياتي هي استعادة الحق لكل زميل صحفي، وعودة الترابط بين جموع الصحفيين.

وقدم "تامر أفندي" الشكر للدكتور محمد الباز على حُسن الاستقبال، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الزملاء الصحفيين في مؤسسة الدستور.