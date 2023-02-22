أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 07:09 م

سجلت أسعار الدولار استقرارا ، مساء تعاملات اليوم، الأربعاء، 22 فبراير 2023 في البنوك الحكومية والخاصة وسجل أعلى سعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.