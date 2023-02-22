رئيس جامعة بني سويف يستقبل مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 11:46 م

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا رفيع المستوى من المجلس الثقافي البريطاني برئاسة البروفيسور "جون ماكفرن " مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، حيث ضم الوفد شيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني ، وبريهان شافعي مدير برامج العلوم بالمجلس الثقافي البريطاني ومروة محمد حمدي مدير مشروعات تعليمية بالمجلس الثقافي البريطاني، تأتي الزيارة في إطار توجه الجامعة نحو التعاون الدولي وبناء شراكات دولية مع الجامعات والهيئات الأجنبية .

من جانبه، أوضح الدكتور منصور حسن، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه سبل التعاون بين جامعة بنى سويف والجامعات البريطانية، وتحديد أولويات التعاون بما يتناسب مع خطة المجلس الثقافي البريطاني بهذا الصدد، لافتاُ إلى تنظيم ورشة عمل على هامش الزيارة للقيادات الجامعية بجامعة بنى سويف وجامعة بنى سويف الأهلية يحاضر فيها البروفيسور جون ماكفرن وذلك حول بناء الشراكة مع الجامعات البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء كان بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور طارق على القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والعميد السابق لكلية العلوم، والدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي لجامعة بنى سويف الأهلية، والدكتورة إيمان قنديل مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد مصطفى الديب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، ونخبة من عمداء الكليات بالجامعة.