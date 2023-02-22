بلجيكا تحقق في وجود سفينة تجسس روسية في بحر الشمال

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:40 م

أعلن وزير الصحة البلجيكي أن بلجيكا فتحت تحقيقا في أنشطة "سفينة تجسس" روسية تم رصدها في نوفمبر في مناطق توجد بها مزارع رياح وأنابيب غاز تحت الماء وكابلات اتصالات. وقال الوزير في بيان "لا نعرف الدوافع الدقيقة لهذه السفينة الروسية، لكن دعونا لا نكون ساذجين "

"السلوك المريب للسفينة"

وقال "إننا نتخذ الإجراءات اللازمة للتأمين بشكل أفضل". وقال "إن مرور هذه السفينة هو بلا شك جزء من السياق الأوسع للحرب في أوكرانيا".

وقال الوزير "بالنظر إلى السلوك المشبوه للسفينة التي كانت تبحر بدون نظام AIS (نظام التعرف الآلي) وهو نظام أمني إلزامي يسمح بمعرفة هوية السفن تلقائيًا، بدأ مركز المعلومات البحرية تحقيقًا".

وقال جهاز المخابرات العسكرية والأمن (MIVD) يوم الاثنين إن هذه السفينة رُصدت بالفعل في المياه الهولندية. أعلن الناتو والاتحاد الأوروبي في 11 يناير عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتعزيز حماية البنى التحتية الأساسية في أوروبا ضد تهديدات روسيا.

تأتي هذه المبادرة في أعقاب التخريب الذي حدث في خط أنابيب الغاز تحت الماء في نورد ستريم العام الماضي، وهي مثال على التعاون المعزز بين المنظمتين للرد على عواقب غزو موسكو لأوكرانيا.