بايدن: "أوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا"

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:33 م

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا التي مزقتها الحرب "لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا على الإطلاق"، خلال خطاب ألقاه في وارسو، بولندا، قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي. أصر بايدن على أن "الدكتاتور المصمم على إعادة بناء إمبراطورية لا يمكن أن يقوض حب الشعب للحرية، فالوحشية لن تسحق إرادة أولئك الذين يريدون البقاء أحرارًا "

وفي حديثه بعد يوم من رحلته المفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية، أكد بايدن على قدرة أوكرانيا على الصمود: "كييف قوية، كييف فخورة، وهي تقف شامخة وقبل كل شيء حرة"، هكذا قال للجمهور الذى يلوح بالأعلام البولندية والأوكرانية والأمريكية.

ورد رئيس الدولة الأمريكية على خطاب مناهض للغرب ألقاه صباح الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "الغرب لا يخطط لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم"، و"ملايين المواطنين الروس الذين يريدون فقط العيش بسلام مع جيرانهم ليسوا أعداء".