الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:30 م

أوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن باريس تراقب نشاط الشركات الصينية التي يحتمل أن تقدم مساعدات لروسيا، وقالت كاثرين كولونا، عندما سُئلت عن شراكة استراتيجية محتملة بين الصين وروسيا على القناة التلفزيونية العامة فرانس 5: "هناك شركات صينية خاصة نراقب نشاطها عن كثب".

وعندما سُئلت عن موقع هذه الشركات، لا سيما على الأرض الأوكرانية، أجابت كاثرين كولونا بأنها "ليست موجودة بالضرورة على الأرض الأوكرانية". وأكدت الوزيرة أن فرنسا تحدثت "دبلوماسيًا وبوضوح تام" لبكين عن رغبتها في أن "لا تمد بكين يدها لروسيا"، مشددة على أنها تفضل "الاحتفاظ بالتزام الصين بالاستقرار الذي يفيدها على المدى الطويل". وشعرت أخيرًا أن على الغربيين أن يروا بشكل أوضح موقف الصين في نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 24 فبراير، وهو التاريخ الذي يصادف الذكرى الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا.

في نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكين، لشبكة سي بي إس نيوز إن الشركات الصينية كانت تقدم بالفعل "مساعدة غير مميتة" للجهود الحربية الروسية. ثم أشار إلى أنه "لا يوجد تمييز بين الشركات الخاصة والشركات الحكومية". إلى جانب التسلح الخالص، يمكن تصور ترسانة كاملة من المساعدة مثل السترات الواقية من الرصاص والحصص الغذائية.