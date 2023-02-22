النفط الروسي عبر تركيا.. هكذا تتحايل الشركات النفطية متعددة الجنسيات على العقوبات

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:10 م

في إطار محاولة الغرب فرض حزم عقوبات فعالة على الاقتصاد الروسي لمدة عام دون نجاح كبير، يُظهر تحليل جديد كيف يمكن لعمالقة النفط الغربيين الالتفاف على هذه العقوبات واستيراد النفط الروسي إلى أوروبا عبر الباب الخلفي عبر تركيا.

تسع مجموعات من العقوبات وحظر استيراد النفط الخام الروسي عن طريق البحر وسقوف الأسعار فمنذ بداية الحرب في أوكرانيا، يحاول الغرب معاقبة الاقتصاد الروسي بسبب الحرب التي تنتهك القانون الدولي لكن يبدو أن التأثير الكبير مفقود قد يكون أحد الأسباب هو وجود ثغرات ضخمة ويُظهر تحليل جديد كيف يتشكل "باب خلفي" لصادرات النفط الروسية في تركيا والهند.

صحيح أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الغربية تراجعت منذ بداية الحرب وزادت مصافي التكرير في الهند وتركيا من وارداتها من روسيا العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية ووفقًا لبيانات من دراسة أجرتها منظمة Global Witness غير الحكومية، استوردت تركيا 143 مليون برميل من النفط الخام من روسيا العام الماضي. وهذا يتوافق مع زيادة بنسبة 50٪؜ مقارنة بعام 2021.

يمكن أن تصل هذه الواردات المتزايدة أيضًا إلى أوروبا عبر تركيا أو الهند كما ذكرت صحيفة الجارديان، لا يوجد دليل على أن المنتجات تأتي مباشرة من النفط الخام الروسي لكن وفقًا لدراسة Global Witness ، يتم استيراد كميات كبيرة على الأقل من النفط من روسيا إلى تركيا إما مكررًا هناك على الفور أو ممزوجًا بالنفط الخام من دول أخرى وبحسب التحليل طلبت شركة شل النفطية ما مجموعه أكثر من 600 ألف برميل من المنتجات المكررة من المصافي التركية إلى هولندا منذ الخامس من ديسمبر عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط الخام الروسي عن طريق البحر.