ads
الجمعة 24 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وسط ركام الزلازل المدمرة.. أطباء ليبيون يساعدون في ولادة 3 أطفال بتركيا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ساعدت شقيقتان طبيبتان وشقيقهما المسعف من ليبيا في ولادة ثلاثة أطفال في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا قبل أسبوعين. 

وقالت كريمة عتومي، طبيبة وعضو في البعثة الليبية المكونة من 105 أفراد في منطقة تركيا التي ضربها الزلزال، للأناضول: "كانت جميعهم ولادات طبيعية". 

قالت شقيقتها وزميلتها الدكتورة ريما عتومي: "كانت هناك عمليات إجهاض قليلة أيضًا". 

وُلد ما يقرب من 6500 طفل في جنوب تركيا منذ أن هز الزلزالان المزدوجان القويان المنطقة في 6 فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة التركية يوم السبت. 

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مركز تنسيق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في مقاطعة هاتاي الجنوبية "كل طفل يولد هو أمل".