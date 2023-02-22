وسط ركام الزلازل المدمرة.. أطباء ليبيون يساعدون في ولادة 3 أطفال بتركيا

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:06 م

ساعدت شقيقتان طبيبتان وشقيقهما المسعف من ليبيا في ولادة ثلاثة أطفال في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا قبل أسبوعين.

وقالت كريمة عتومي، طبيبة وعضو في البعثة الليبية المكونة من 105 أفراد في منطقة تركيا التي ضربها الزلزال، للأناضول: "كانت جميعهم ولادات طبيعية".

قالت شقيقتها وزميلتها الدكتورة ريما عتومي: "كانت هناك عمليات إجهاض قليلة أيضًا".

وُلد ما يقرب من 6500 طفل في جنوب تركيا منذ أن هز الزلزالان المزدوجان القويان المنطقة في 6 فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة التركية يوم السبت.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مركز تنسيق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في مقاطعة هاتاي الجنوبية "كل طفل يولد هو أمل".