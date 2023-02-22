أردوغان: تركيا تحشد كل الموارد والوسائل للمحافظات المنكوبة بالزلزال

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:03 م

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حشدت جميع مواردها ووسائلها لتقديم خدمات الإيواء والمعيشة لضحايا الزلزال منذ الزلزال المميت في 6 فبراير.

وقال أردوغان في إفادة صحفية في محافظة عثمانية الجنوبية يوم الثلاثاء، إن البلاد ستحيي القرى والمدن التي ضربها الزلزال في غضون عام، وسيتم بناء إجمالي 70 ألف منزل في القرى لتسليمها إلى المستفيدين منها.

وأضاف أردوغان أن المباني الجديدة لن يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أو أربعة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي.

وأعلن أردوغان أن تركيا تستهدف استكمال بناء ما يقرب من 200 ألف منزل دائم ووضع مواطنيها في تلك المنازل في غضون عام في 11 محافظة متضررة.