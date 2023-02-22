خالد ميري: 600 جنيه زيادة في بدل التدريب للصحفيين و25 مليون جنيه لدعم العلاج والمعاشات

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 11:06 ص

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، حصوله على أعلى زيادة فى تاريخ البدل الصحفى.

وأعلن “ميري” أنه حصل على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة فى البدل الصحفى 600 جنيه، وهو ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين.

وأكمل ميري ، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، أنه حصل على الموافقة بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج، وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون بالمؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة، موجها خالص الشكر للحكومة والدولة المصرية.