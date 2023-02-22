اليوم.. تكريم أبطال البارالمبية بحضور رئيس الوزراء

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:19 ص

يشهد معرض سبورتس اكسبو الذى يقام اليوم الأربعاء بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكريم عدد من الرياضيين سواء الحاليين أو القدامى فى مختلف اللعبات الرياضية.

وعلى مستوى الباراليمبيين يتم تكريم فاطمة عمر وريحاب أحمد وشريف عثمان أبطال رفع الأثقال البارالمبي، بالإضافة إلى سلمى على بطلة الباراتايكوندو.

ومن المقرر أن يتم تكريم نجوم البارالمبية بجانب كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الارسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم امام، وكمال درويش، ومحمد رشوان وسيف زاهر.

وعلى مستوى اللعبات الأخرى يتم تكريم هنا جودة المصنفة الاولي على العالم تنس الطاولة، ونور الشربيني بطلة العالم للاسكواش، وعلي فرج بطل العالم للاسكواش، وفريال اشرف بطلة اولمبياد طوكيو ومنتخب الكاراتيه، وجيانا فاروق بطلة العالم والاولمبياد للكاراتيه، وسارة سمير بطلة العالم والاولمبياد فى رفع الاثقال، وسيف عيسي المصنف الاول علي العالم وبطل الاولمبياد في التايكوندو، ومحمد ابراهيم كيشو بطل المصارعة، وأحمد الجندى فى الخماسى وعزمى محيلبة فى الرماية وعلاء ابو القاسم فى السلاح.