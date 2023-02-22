اليوم.. قطع المياه 9 ساعات عن مدينة المنزلة وبعض قراها والمطرية للصيانة

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 02:15 ص

أعلنت محافظة الدقهلية في بيان اليوم، قطع المياه اليوم الأربعاء، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً، عن مدينة المنزلة وبعض القرى التابعة، وضعف ضغوط المياه بمدينة المطرية، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتطهير الخزانات.

وأوضح تقرير وارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه عنها تشمل مدينة المنزلة بالكامل، وعددا من القرى التابعة لرئاسة مركز المنزلة وهي قرى الفروسات، والعامرة الجديدة، والطويل، والعزيزة، هذا كما تتأثر مدينة المطرية بضعف ضغوط المياه خلال الفترة المشار إليها.

وناشدت محافظة الدقهلية في بيانها، المواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، والوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم كلتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.