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الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. «طبلة الست» لأول مرة في «أوبرا الإسكندرية»

فرقة طبلة الست
فرقة طبلة الست
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تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر،اليوم الأربعاء، حفلين فنيين في تمام الخامسة مساء، والثامنة مساء لفرقة «طبلة الست» على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.

وبحسب بيان للدار، تقدم الفرقة باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية على دقات الإيقاع، وتعتبر الفرقة إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكلور المصرى، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وإقامة الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير.

وتتكون الفرقة من مجموعة من السيدات يعزفون ويغنون مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة في الريف وصعيد مصر، هدفها إحياء أغاني الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة إيقاعية منها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

يشار إلى أنه نفذت تذاكر الحفل فور طرحها لجمهور الإسكندرية بساعات قليلة، ورفع الحفلين شعار كامل العدد.

طبلة الست أوبرا الاسكندرية