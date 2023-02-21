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الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الكاتب الصحفي أحمد دياب في "البوابة نيوز": يجب إيجاد قواعد عامة لحل مشاكل الجماعة الصحفية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد دياب في "البوابة نيوز"
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زار الكاتب الصحفي أحمد دياب، بمؤسسة أخبار اليوم، "البوابة نيوز"، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مقر مؤسسة "البوابة نيوز"، الذي استقبله عدد من، عدد من قيادات وصحفيي مؤسسة "البوابة نيوز".


وقال الكاتب الصحفي أحمد دياب، أثناء جولته في "البوابة نيوز"، إن الجماعة الصحفية تحتاج بشدة إلى من يهتم بمشاكلها ويعمل جاهدًا على إيجاد قواعد عامة لتلك المشاكل التي تواجهها الجماعة الصحفية.


وأكد "دياب" ضرورة التأكيد على كرامة الصحفي والارتقاء بالمهنة، وذلك عبر تفعيل دور اللجان الفرعية بالنقابة التي من الممكن أن تساعد على تطوير العمل الصحفي وكذلك تطوير العنصر الأهم في العمل الصحفي وهو الصحفي نفسه.

 

بــ اخبار اليوم البوابة نيوز مجلس نقابة الصحفيين