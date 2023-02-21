الكاتب الصحفي ممدوح الصغير أثناء زيارته لـ"البوابة نيوز": العنصر البشري الأهم في المهنة الصحفية

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 06:19 م

زار الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، رئيس تحرير أخبار الحوادث السابق، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، فوق السن، مؤسسة "البوابة نيوز" لعرض برنامج الانتخابي.



كان في استقبال الكاتب الصحفي ممدوح الصغير عددًا من قيادات مؤسسة “البوابة نيوز" وصحفيها، وقال الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، إن أهم عنصر في مهنة الصحافة العنصر البشري، الذي يجب العمل على توفير جميع السبل المعيشية والإجتماعية والصحية والمهنية والتدريبية.



وأضاف: "هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الصحفيين والتي يجب إيجاد حلول جذرية عبرنقابة الصحفيين الذي يمثلها أعضاء مجلس إدارة الصحفيين".

