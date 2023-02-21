تامر أفندي لصحفيي الوطن: أهدف للتأكيد على جلالة مهنة الصحافة وحرية الكلمة ورفع مستوى الصحفيين

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 05:25 م

استقبل الكاتب الصحفي تامر أفندي عدد كبير من قيادات "الوطن" على رأسهم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير، والكاتب الصحفي عيد حامد، رئيس التحرير التنفيذي، والكاتبة الصحفية هدى رشوان، والكاتب الصحفي أحمد عاطف، والكاتب الصحفي ضياء السبيري مديرا تحرير "الوطن" وعدد كبير من صحفيي المؤسسة.

وقال الكاتب الصحفي تامر أفندي أثناء لقائه صحفيي الوطن، إنه يهدف إلى التأكيد على جلالة مهنة الصحافة، وحرية الكلمة، ورفع مستوى الصحفيين، عبر إتاحة تدريب حقيقي للصحفيين عبر التعاقد مع مؤسسات محلية وعالمية للإرتقاء بالصحفي وإتاحة الفرصة أمامه في سوق العمل محليًا وداخليا.

وأكد أنه يسعى إلى التأكيد على عدم المساس بكرامة الصحفي تحت أي مسمى، والسعي إلى رفعة مكانته وشأنه.

وشكر الكاتب الصحفي تامر أفندي قيادات وصحفي الوطن على حسن استقبالهم له.