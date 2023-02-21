خالد ميري: الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل للصحفيين وحزمة خدمات متكاملة

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 03:38 م

أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه سوف يتم خلال أيام الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

وقال "ميري" عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخبار سارة للجماعة الصحفية.. الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة".

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة أمس الإثنين 20 فبراير2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا لتعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم 11 مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم 40 مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي على النحو التالى:

كشوف بأسماء المرشحين النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2023

أولا: المرشحين على منصب نقيب الصحفيين :-

م الاسم الجريدة الاسم الصحفى

1. السيد محمد ابراهيم الاسكندرانى الجمهورية سيد الاسكندرانى

2. ايمن على محمد عبد العزيز الأهرام ايمن عبد العزيز

3. خالد طه ميري عبد الرحمن أخبار اليوم خالد ميري

4. خالد محمد زكي البلشي صحفي حر خالد البلشي

5. سيد عبد المالك سيد عمار النور سيد عبد الملك

6. طلعت هاشم محمد فرج مصر الفتاه طلعت هاشم

7. عبده محمد مغربى عبد الله الأنباء الدولية عبده مغربى

8. محسن محمد هاشم محمد “الجيل” محسن هاشم

9. محمد مغربى احمد على الشعب محمد مغربى احمد

10. نعيمه محمد راشد عبد الله الجمهورية نورا راشد

11. ياسر مصطفى اسماعيل محمد الأمه ياسر مصطفى اسماعيل

ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة :-

م الاسم الجريدة الاسم الصحفى

1. ابو السعود محمد محمود عثمان صحفى حر ابو السعود محمد

2. احمد خليفه دياب عبد الحليم أخبار اليوم احمد دياب

3. احمد علوي السيد عباس اليوم احمد علوى

4. احمد محمد صبري عبدالحميد الديار احمد صبري

5. اسماء محمد حسنين صبره الفجر اسماء حسنين

6. اسماء مصطفى محمد عبدالعال صحفي حر اسماء مصطفى

7. المعتز بالله ابراهيم عبد العزيز الشناوي الجمهورية معتز الشناوي

8. تامر محمد عادل محمد البوابه نيوز تامر أفندي

9. جمال أحمد أحمد عبدالرحيم الجمهوريه جمال عبد الرحيم

10. حسام الدين راضى محمد راضى صحفي حر حسام راضي

11. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي الفجر حسام السويفي

12. حماد سعيد معتمد صالح الرمحي الدستور حماد الرمحي

13. ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر ريمون فرنسيس

14. سامي محمد كبارى عبد الراضي الوطن سامي عبد الراضي

15. سعاد السيد حسنين سلام مجلة أكتوبر سعاد سلام

16. سميه محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط سميه العجوز

17. صبحى محمد محمد احمد شادى شباب مصر صبحي محمد شادي

18. عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفه الأهرام عبد الرءوف خليفة

19. عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق العالم اليوم عبد الهادى فتحى

20. عمرو منصور اسماعيل بدر الدستور عمرو بدر

21. عوني سيد علي نافع الدستور عوني نافع

22. عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف عيسى جاد الكريم

23. فاطمه على حسن على الحاج الغد فاطمه الحاج

24. قطب عباس الضوي احمد الغد قطب الضوي

25. محمد احمد عبد العال احمد الكرامة محمد الجارحي

26. محمد السيد عبد العزيز الشاذلى اليوم السابع محمد السيد

27. محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر محمد الضبعان

28. محمد رضا مرزوق عباس الموجز محمد فرعون

29. محمد شبانة عبد العزيز بدوى الأهرام محمد شبانة

30. محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل الأهرام محمد عبد اللطيف الباسل

31. محمد كمال حسن علي السيد أخبار اليوم محمد كمال

32. محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش الجمهورية محمد حرحش

33. محمد يحيى محمد يوسف أخبار اليوم محمد يحيى يوسف

34. محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم محمود كامل

35. محمود كمال حسين زيدان الأهرام محمود زيدان

36. مساعد احمد علي عبد الرحيم صحفي حر مساعد الليثي

37. ممدوح سيد صغير احمد أخبار اليوم ممدوح الصغير

38. هشام محمد محمد يونس الأهرام هشام يونس

39. هيثم فوزي حامد رخا الأهرام هيثم فوزي رخا

40. وفاء محمد بكرى موسى المصري اليوم وفاء بكرى.