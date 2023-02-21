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الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا: وصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق لدعم المتضررين من الزلزال

مساعدات إغاثية
مساعدات إغاثية
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 أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق إلى مطار حلب الدولي لدعم المتضررين من الزلزال. 
وذكرت الوكالة السورية أن طائرة عمانية وصلت اليوم الثلاثاء، إلى المطار محملة بـ 12 طنًا من المواد الغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال، مشيرة إلى وصول قافلة مساعدات عراقية تضم 20 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية والأغطية إلى حي المشهد بحلب لدعم المتضررين.
 

العراق مطار حلب الدولي عمان سوريا