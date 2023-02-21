سوريا: وصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق لدعم المتضررين من الزلزال

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 01:54 م

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوصول مساعدات إغاثية من سلطنة عمان والعراق إلى مطار حلب الدولي لدعم المتضررين من الزلزال.

وذكرت الوكالة السورية أن طائرة عمانية وصلت اليوم الثلاثاء، إلى المطار محملة بـ 12 طنًا من المواد الغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال، مشيرة إلى وصول قافلة مساعدات عراقية تضم 20 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية والأغطية إلى حي المشهد بحلب لدعم المتضررين.

