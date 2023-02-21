بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الأسبوع ١٩ للدوري المصري

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 01:22 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان ضمن منافسات الأسبوع ١٩ للدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٣٧ نقطة على الرغم من لعب ٤ مباريات أقل من باقي الفرق.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان اليوم الثلاثاء بعد عودة الفريق للمباريات المحلية عقب المشاركة في كأس العالم للأندية ثم مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان بث مباشر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لمواصلة الإبتعاد بصدارة الترتيب في مباراة اليوم ضد أسوان لاستعادة درع الدوري المصري لكرة القدم بعد غياب عامين عن القلعة الحمراء.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان مساء اليوم ستكون مباراة قوية ومثيرة نظرا لرغبة الفريق الأحمر في الفوز وجاهزية فريق أسوان وتكرار إنجازه بالفوز على الزمالك.

ويدخل الأهلي مباراة أسوان اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وأسوان