تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فيراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة تحت حاجز 1700 جنيه ، ليصل إلى نحو 1,690 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1,931 جنيه.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,449 جنيه.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,127 جنيه.
بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو عيار 24 : 13,520 جنيه.
كما بلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 1,842 دولار.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023
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تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فيراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فيراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.