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الثلاثاء 21 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فيراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة تحت حاجز 1700  جنيه ، ليصل إلى نحو 1,690 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1,931 جنيه.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,449 جنيه.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,127 جنيه.
بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو عيار 24 : 13,520 جنيه.
كما بلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 1,842 دولار.
 

أسعار الذهب اليوم