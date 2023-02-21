أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 09:06 ص

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فيراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة تحت حاجز 1700 جنيه ، ليصل إلى نحو 1,690 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1,931 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,449 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,127 جنيه.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو عيار 24 : 13,520 جنيه.

كما بلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 1,842 دولار.

