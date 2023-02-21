أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 08:54 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 فبرابر 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنكي (الأهلى، ومصر) نحو 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدولار فى بنوك (الأهلى المتحد، وإتش إس بى سى HSBC، والتجارى الدولي CIB ، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامى، والمصرف العربي الدولي، وبلوم، والإمارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، وقطر الوطني QNB، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق) نحو 30.52 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في بنك ميد بنك نحو 30.50 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك التنمية الصناعية نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.