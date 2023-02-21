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الثلاثاء 21 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تتعامد الشمس اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 صباحًا على وجه الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وتعتبر هذه الظاهرة يتم الاحتفال بها للعام الخامس على التوالي.

وتعتبر ظاهرة احتفال الشمس، المناسبة التي يتوالى الاحتفال بها في المتحف المصري الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف، وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020.

وفي وقت سابق، قال المتحف المصري الكبير في بيان له، أنه بعد الافتتاح الرسمي للمتحف ستقام  فعالية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التي تقام في ساحة المتحف المصري الكبير كل عام، والتي يمكن ربطها بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.

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