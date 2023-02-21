اليوم.. الداخلية تبدأ فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 02:46 ص

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1444هـ/2023، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023م.

أوضحت أن التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

أشارت إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.