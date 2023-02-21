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الثلاثاء 21 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. الداخلية تبدأ فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1444هـ/2023، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023م.

أوضحت أن التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

أشارت إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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