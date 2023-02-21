اليوم.. قطع المياه بعدد من المناطق بمدينة أجا بالدقهلية

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 02:55 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه اليوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة "أجا"، لتنفيذ أعمال ربط قطعيات بخط 4 بوصات بالمدينة.

وأوضحت الشركة - وفقا لبيان أن المناطق المتأثرة بقطع المياه عنها تشمل مناطق" شارع بورسعيد وشارع خاتم المرسلين وشارع الهواري وشارع محمد سراج الدين ومنطقة المستشفى العام بالمدينة".

من جانبه.. وجه المحافظ أيمن مختار رئيس مركز ومدينة أجا بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذلك الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها بضرورة العمل واتخاذ ما يلزم لتوفير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.