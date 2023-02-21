اليوم.. عقد الملتقى الدولى للأسمدة برعاية رئيس الوزراء

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 03:06 ص

تستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي السنوي التاسع والعشرون للأسمدة والمعرض المصاحب بحضور ممثلين من 36 دولة، وأكثر من 180 شركة و19 متحدث، وحضور مكثف في جميع المجالات الخاصة بصناعة الأسمدة وخاماتها وتجاراتها.



جاء ذلك في بيان للاتحاد العربى للأسمدة؛ مؤكدا أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فى الفترة ما بين 21-23 فبراير 2023 والذي يتبني شعار " الصمود من اجل استدامة الأمن الغذائي" فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة وذلك على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية في مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من 36 دولة حول العالم، يلتفوا معًا لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الأسمدة واسواقها، كذلك اهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط التحديات البيئية والمناخية، ومدي تأثير ذلك علي الغذاء ومنظومة الامن الغذائي العربي والعالمي، بما في ذلك جلسة خاصة للوقوف علي مستجدات صناعة الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء، انتقالا للحلول والتوجهات نحو زيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية مع مناقشة توجهات العرض والطلب في قطاع الأسمدة الإقليمي والعالمي والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض تطورات أسواق الغاز علاوة عن الموضوعات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.

واضاف الاتحاد يضم المؤتمر هذا العام 19 متحدثًا، إضافة الى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة، ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر 28 شركة عربية ودولية بمختلف التخصصات والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة. يشكل المعرض المصاحب فرصة جيدة للتعرف على الشركات الرائدة والتي تشارك من مختلف انحاء العالم وللمرة الأولى سوف تفتح أبواب المعرض المصاحب يوميًا للسادة الزائرين ابتداء من الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء 21فبراير 2023 لزيارة اجنحة الشركات العارضة بهذه النسخة المميزة.