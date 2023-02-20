هنا لبيب تحصد المركز الثاني في بطولة فرنسا الدولية لناشئي الإسكواش

الإثنين 20/فبراير/2023 - 10:51 م

استطاعت البطلة الصاعدة هنا لبيب لاعبة بنادي الشمس حصد الميدالية الفضية والفوز بالمركز الثاني تحت ١٧ سنة في بطولة فرنسا المفتوحة لناشئي الإسكواش، التي استضافتها مدينة ليل الفرنسية خلال الفترة من ١٦- ١٩ فبراير الجاري.

نجحت هنا في تحقيق هذا الإنجاز في أول مشاركة دولية لها، واستهلت نتائجها بالفوز على اللاعبة الفرنسية إلينا لامبور ٣-٠ ، في الدور الـ٣٢، وفي الدور الـ ١٦ فازت على اللاعبة الألمانية ياسمين شريان ٣-٠، و في دور الثمانية فازت على المصنفة الأولى الفرنسية باولا لينكو ٣-٢ ، وفي الدور قبل النهائي فازت على الفرنسية إينيه جيو ٣-٠ ، وفي الدور النهائي حصلت على المركز الثاني أمام الفرنسية لي لو بنتيجة ٠-٣ .

يذكر أن هنا لبيب ١٦ عاما، هي طالبة بالصف الأول الثانوي، بدأت مسيرة الإسكواش من سن ١١ سنة، واستطاعت أن تحصل على العديد من الجوائز والميداليات علي المستوى المحلي.