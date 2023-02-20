عام من الحرب في أوكرانيا| لا انهيار.. بل نقطة تحول اقتصادية لأوروبا

الإثنين 20/فبراير/2023 - 05:12 م

في 24 فبراير 2022، استيقظت أوكرانيا على صوت القصف الروسي، منذ ما يقرب من عام حتى الآن، وأدت الحرب التي بدأها فلاديمير بوتين إلى اضطراب مجرى حياة الأوكرانيين في المقام الأول ولكن أيضًا بالنسبة للروس، وقلبت النظام العالمي رأسًا على عقب، وأدت إلى عدم توازن الاقتصاد الدولي.

لم تحدث الكارثة المتوقعة للاقتصاد الأوروبي التي أرادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعد عام من اندلاع الحرب في أوكرانيا، عانت المنطقة من انتكاسة خطيرة، لكن ليس الانهيار الذي كان يخشى حدوثه في صيف عام 2022، عندما وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.

وهي تمر حاليًا بفترة ركود، نمو 0.1٪ في منطقة اليورو، في الربع الرابع من عام 2022، وصفر بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله. بدأت بداية عام 2023 على نفس الاتجاه الراكد.