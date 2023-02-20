زيلينسكي: ماكرون يضيع وقته برغبته في ترك الحوار مفتوحًا مع بوتين

الإثنين 20/فبراير/2023 - 04:32 م

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيطاليا على دعمها، قائلا: “أنا ممتن جدًا لإيطاليا لاختيارها إرسال أسلحة إلينا خاصةً للدفاع المضاد للطائرات”.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع ثلاث من الصحف اليومية الإيطالية الرئيسية، أن الروس لم يفهموا بعد أننا أقوى اليوم مما كنا عليه قبل عام ولن يكونوا قادرين على الاستيلاء على أوكرانيا كما كانوا يأملون في مواجهة التغيير الروسي في الإستراتيجية، والذي يراهن على حرب استنزاف، يراهن زيلينسكي على "حرب قصيرة.

وأضاف الرئيس الأوكرانى: "تجمد الصراع في عام 2014 ولم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، أعطت اتفاقيات مينسك وقتًا لبوتين للاستعداد للهجوم العام الماضي، ولن نقع في نفس الفخ مرة أخرى. جنودنا أكثر حماسًا لأنهم يدافعون عن عائلاتهم ومنازلهم".

ومع ذلك، فهو ليس مستعدًا لفعل أي شيء للدفاع عن منطقة مثل بخموت: "من المهم لنا أن ندافع عنها، ولكن ليس بأي ثمن، حتى لا يموت الجميع. سوف نقاتل حتى يصبح ذلك معقولاً، ثم سيرغب الروس في الاستمرار في كراماتورسك وسلوفيانسك، إلى حدود دونباس وإلى دنيبرو إذا استطاعوا. نحن نقاوم وفي هذه الأثناء نستعد للهجوم المضاد القادم".

ورداً على سؤال حول كلام إيمانويل ماكرون، الذي أكد أنه يجب هزيمة روسيا وليس سحقها وترك الحوار مع فلاديمير بوتين مفتوحًا، قال: "سيكون حوارًا غير مجدٍ، في الواقع إيمانويل ماكرون يضيع وقته، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أننا لسنا في وضع يسمح لنا بتغيير الموقف الروسي، و إذا قرروا عزل أنفسهم في حلم إعادة بناء الإمبراطورية السوفيتية السابقة، فلا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك، فالأمر متروك لهم فيما إذا كانوا سيتعاونون أم لا مع مجتمع الدول على أساس الاحترام المتبادل".