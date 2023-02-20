الصين تنفي رغبتها في إمداد روسيا بالأسلحة خلافًا لما يدعيه بلينكن

الإثنين 20/فبراير/2023 - 04:12 م

نفت الصين النظر في إمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا على عكس ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال وانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، الولايات المتحدة، وليس الصين، هي التي ترسل باستمرار أسلحة إلى ساحة المعركة".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى التفكير بجدية في أفعالها وبذل المزيد من الجهد لتهدئة الوضع وتعزيز السلام والحوار والتوقف عن لوم الآخرين ونشر معلومات كاذبة"، مؤكدا أنه "يمكن تلخيص موقف الصين من ملف أوكرانيا في جملة واحدة: تشجيع السلام وتعزيز الحوار".

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قد حذر، الأحد، من أن الصين تدرس توريد أسلحة إلى روسيا، بعد لقائه مع نظيره الصيني وانج في ميونيخ على هامش المؤتمر.

وقال على شبكة سي بي إس: "تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا والمخاوف التي لدينا من أن الصين تخطط لتقديم دعم مميت لروسيا". ولدى سؤاله عما قد يعنيه ذلك بشكل ملموس، أجاب رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "الأسلحة بشكل أساسي".

وشككت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الموجودة في ميونيخ يوم السبت، في الحياد الذي أبدته الصين.

وشددت على أن الولايات المتحدة "منزعجة من حقيقة أن بكين عمقت علاقاتها مع موسكو منذ بداية الحرب".