تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 20/فبراير/2023 - 01:06 م

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعًا بارتفاع أسهم القاهرة للدواجن، وبلتون المالية القابضة، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والإسماعيلية مصر للدواجن، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر للأسمنت قنا، ومالت تعاملات المصريين للبيع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات متوسطة.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 17262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20371 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7110 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل

إلى مستوى 4503 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 3560 نقطة.



وأعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة للدواجن، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة.